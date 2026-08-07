ГО «ФАМТ» спільно з Миколаївським академічним художнім драматичним театром розпочали реалізацію проєкту «ВільноСцена: українська спадщина у новому ТЕМПі».

Про це повідомляє ГО «ФАМТ», передає Інше ТВ.

Зараз у приміщенні, де запрацює новий відкритий культурний простір «ВільноСцена», тривають ремонтні роботи.

«Це буде місце зустрічей, творчості, діалогу та співпраці. Простір, у якому через мистецтво, театр і спільні культурні практики ми будемо осмислювати українську спадщину, говорити про нашу ідентичність, створювати нові культурні продукти та об’єднувати громаду.

На «ВільноСцені» проходитимуть творчі лабораторії, майстер-класи, мистецькі події, зустрічі з митцями, дискусії, виставки та інші заходи для молоді, родин, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, працівників культури та всіх, хто хоче бути частиною сучасного культурного життя Миколаєва», – зазначають у ГО «ФАМТ».

Відкриття «ВільноСцени» заплановано на 12 вересня, у День міста Миколаєва.

Проєкт «ВільноСцена: українська спадщина у новому ТЕМПі» реалізується ГО «ФАМТ» у партнерстві з Миколаївським академічним художнім драматичним театром у межах субгранту «Громадоцентричні ініціативи», який впроваджує ГО «Південна стратегія розвитку» у партнерстві з Save the Children in Ukraine за фінансової підтримки Danida Embassy of Denmark in Ukraine.

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