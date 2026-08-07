У літній оздоровчий сезон фахівці ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» щотижня проводять лабораторний моніторинг якості води у межах офіційних пляжів та рекреаційних зон області.

Як повідомляє МОЦКПХ, лабораторіями Центру досліджено проби води, відібрані 3 серпня поточного року, з річки Інгул (пляж «Стрілка» в м. Миколаїв), річки Південний Буг (пляж «Райдуга» в м. Первомайську, міський пляж в м. Південноукраїнськ), а також з Бузького (пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» в м. Миколаїв) та Тилігульського (рекреаційні зони с. Коблево та с. Українка) лиманів.

У пробах води з річки Інгул (пляж «Стрілка» в м. Миколаїв), а також з Бузького (пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» в м. Миколаїв) виявлено кишкову паличку. Це свідчить про те, що якість води на цих ділянках водойм залишається незадовільною, а купання може становити ризик для здоров’я.

Холерний вібріон в пробах води не виділено.

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