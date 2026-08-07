Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що станом на 01.08.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 106,8 тисячі платників податків, у тому числі 52,6 тисячі юридичних осіб та 54,2 тисячі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП). Це на 1774 платника більше порівняно з початком року.

За січень – липень 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 5198 суб’єктів господарської діяльності, з них 529 юридичних осіб та 4669 ФОП; припинено діяльність 3424 суб’єктів господарювання, з них 145 юридичних осіб та 3279 ФОП.

Усього, станом на 01.08.2026, по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано понад 1,1 мільйон фізичних осіб. Крім того, 2561 фізичну особу зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!