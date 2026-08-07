Дослідники вперше використали штучний інтелект для створення нових типів вірусів, яких не існує в природі, і 16 із них виявилися здатними розмножуватися в бактеріях.

Про це повідомляє Yle з посиланням на The New York Times, пише УНН.

Для дослідження вчені використали модель штучного інтелекту Evo. Спочатку її створили як універсальну модель для роботи з ДНК, а згодом розробили спеціалізовану версію Evo 2, призначену для проєктування нових вірусів.

Водночас дослідники врахували можливі ризики використання технології. Під час навчання моделі їй не надавали інформацію про віруси, небезпечні для людини, а також про схожі віруси, що вражають тварин або рослини.

Попри побоювання щодо можливого зловживання такими розробками в майбутньому, вчені вважають, що технологія може відкрити нові можливості для медицини та біотехнологій. Зокрема, створені штучним інтелектом віруси потенційно можуть стати корисними інструментами для наукових досліджень і розробки нових методів лікування.