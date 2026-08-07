6 серпня та в ніч проти 7 на Миколаївщині зареєстровано 40 пожеж. На одній з них загинув чоловік.

Сталось це у м. Миколаєві — горіла кімната в квартирі десятиповерхівки. Під час проведення

розвідки в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого власника 1957 р.н. Пожежу ліквідували на площі 15 кв.м.

І знову майже всі інші епізоди пов’язані із займаннями на відкритих територіях та в межах житлового сектору.

Найбільше пожеж виникло в Баштанському районі —11 епізодів, ще 9 — у Миколаївському, 7 — у Вознесенському, по 6 у Первомайському районі та у м. Миколаєві. Загальна їх площа — понад 25 га.