Постраждала — жінка 1966 року народження. Подія сталася увечері на пляжі Березанського лиману поблизу села Осетрівка.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвоороб, передає Інше ТВ.

Під час відпочинку під вечір жінка сіла на пісок і відчула різкий укол у стегно. Вона встигла помітити маленького чорного павука. Вже через дві години потерпілу було доставлено до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва. Стан хворої лікарі оцінили як середньої тяжкості.

Цей випадок ще раз нагадує: каракурти не зникли, а сезон їхньої активності триває.

Каракурт — найнебезпечніший отруйний павук Миколаївської області та України в цілому. Доросла самка має інтенсивно-чорне забарвлення і розмір приблизно з вишню. Молоді павуки мають світлі, а потім червонуваті плями на черевці, які зникають після кількох линьок. Павуки не повзають по стінах і не плетуть красивої круглої павутини. Вони будують безладні тенета майже біля самої землі — на висоті 5–10 см. Біля гнізда часто можна побачити залишки різноманітних комах.

Більшість людей вважає, що каракурти живуть лише у степу. Насправді їх можна зустріти на городах і дачних ділянках; серед будівельного сміття; у сараях, гаражах, надвірних туалетах; на узбіччях доріг і залізничних колій; на пустирях; у прибережній зоні лиманів і моря, серед сухої трави та піщаної рослинності.

Навесні з коконів виходять молоді павучки, які поступово ростуть, кілька разів линяють і до середини або до кінця червня стають статевозрілими. Саме у липні–серпні дорослі самки досягають найбільших розмірів, активно живляться та відкладають кокони. У цей період вони найчастіше трапляються людям через міграції павуків, тому більшість випадків укусів реєструють саме влітку. Якщо пляж межує зі степовою рослинністю або ділянками цілинного піску, ймовірність зустрічі з каракуртом значно зростає.

Укус каракурта нагадує укол голкою. У момент укусу людина може навіть не надати йому значення, а іноді, особливо під час сну або відпочинку, взагалі його не помітити. На місці укусу зазвичай немає вираженого болю чи набряку, інколи залишається лише маленька червона цятка.

Уже через 15–30 хвилин з’являються характерні симптоми:

• сильний біль у суглобах і м’язах;

• інтенсивний біль у грудній клітці, животі або попереку;

• порушення дихання;

• прискорене серцебиття;

• різка слабкість;

• психомоторне збудження, відчуття тривоги, панічний страх смерті.

У тяжких випадках людина не може самостійно стояти на ногах. Нерідко клінічна картина нагадує інфаркт міокарда або гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини. Саме тому постраждалого необхідно якомога швидше доставити до медичного закладу.

До приїзду медиків рекомендується:

• дати антигістамінний препарат (за відсутності протипоказань);

• забезпечити рясне тепле пиття;

• тепло вкрити потерпілого.

Як уберегтися?

– Не сідайте безпосередньо на пісок чи суху траву — використовуйте підстилку;

– Перед тим як сісти або лягти, уважно огляньте місце відпочинку;

– Не ходіть босоніж по заростях сухої рослинності;

– Не залишайте одяг та взуття на землі, а перед використанням обов’язково їх струшуйте;

– У приватних будинках не залишайте відчиненими двері, бо павуки можуть заповзати на сплячу людину та уві сні можуть бути випадково придавлені;

– Пояснюйте дітям заходи перестороги, ні в якому разі не допускайте, щоб діти брали павуків чи незнайомих комах у руки.

За наявними даними Миколаївського ОЦКПХ, які надійшли від закладів охорони здоров’я, за увесь час спостережень (з 1995 року) у Миколаївській області зареєстровано 155 випадків укусів каракуртами. Вік потерпілих — від 2 років 9 місяців до 88 років. Три випадки закінчилися смертю. Укуси павуками-каракуртами відбувалися:

– під час роботи на городі – 85 випадків (55,2%);

– біля будинку – 24 випадки (16%);

– під час взування, коли виходили з приватного будинку – 14 випадків (9,1%);

– під час сну (у приватних будинках – на ніч відчиняли двері, павуки заповзали на людину і випадково були придавлені);

– під час роботи у полі – 5 випадків (3,2%);

– у приватному будинку вдень (як правило, після роботи на городі) – 3 випадки (2%);

– по два випадки (1,4%) – у дворовому туалеті, на виноградниках, на залізничній колії, під час ремонту автомобіля, на пляжі;

– по одному випадку (0,7%) – на дитячому майданчику, на риболовлі (за даними паразитологічної лабораторії ДУ «Миколаївський обласний ЦКПХ МОЗ»).

Важливо пам’ятати: людина не є здобиччю для павука. Укус можна отримати лише тоді, коли павука випадково придавити або наступити на нього.

Проконсультуватись щодо отруйних павуків, інших членистоногих (комах, кліщів) можна за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, 11 -А, паразитологічна лабораторія, тел. 41-58-30. Бережіть себе та своїх рідних!

Як повідомляло Інше ТВ, у липні на Миколаївщині зареєстровано три випадки хвороби Лайма внаслідок укусів кліщів.