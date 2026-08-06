Миколаївська міська рада повторно звернеться до Кабінету Міністрів України з проханням надати додаткову фінансову підтримку громаді.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу «МАРТ», інформують в Миколаївській міськраді.

За його словами, ще під час формування бюджету на 2026 рік було зрозуміло, що власних доходів міста не вистачить для забезпечення роботи комунальної сфери до кінця року. Відповідні звернення до центральних органів влади місто надсилало неодноразово.

Міський голова пояснив, що до повномасштабного вторгнення одним із ключових джерел наповнення бюджету Миколаєва був податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Значну його частину становив ПДФО, сплачений військовослужбовцями. Після змін у бюджетному законодавстві ці надходження залишаються у державному бюджеті, що суттєво вплинуло на фінансові можливості громади.

За словами мера, у 2023–2025 роках місто ще могло компенсувати втрати за рахунок залишків коштів попередніх років, однак у 2026 році такого ресурсу вже немає.

Попри те, що зараз бюджет демонструє перевиконання планових показників, це пов’язано з тим, що дохідну частину свідомо формували за песимістичним сценарієм. Наявне перевиконання не покриває прогнозований дефіцит.

«Ми ще під час ухвалення бюджету розуміли, що коштів до кінця року не вистачить. Тому знову звертаємося до Кабінету Міністрів із проханням підтримати місто. Йдеться про 1,1 млрд грн, яких бракує для забезпечення роботи громади», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нестача фінансування вже позначається на роботі комунальних підприємств. Зокрема, місто змушене скорочувати обсяги ямкового ремонту доріг, прибирання територій та інших робіт через обмежені ресурси.

Крім того, міська влада відкрила Міністерству фінансів повну інформацію щодо виконання бюджету, аби підтвердити прозоре та ефективне використання коштів.

«Ми відкрили всю інформацію про бюджет до кожної копійки. Наше завдання — забезпечити виплату заробітних плат, оплату комунальних послуг, проходження опалювального сезону та стабільну роботу міського господарства до кінця року», — підкреслив міський голова.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська міська рада на засіданні 30 грудня 2025 року звернулась до Парламенту та Кабінету Міністрів України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету для покриття дефіциту бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2026 році в обсязі не меншому, ніж 1,14 млрд грн.