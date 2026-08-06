У липні українці дедалі частіше обирали нові автомобілі з бензиновими, дизельними та гібридними двигунами, тоді як популярність електромобілів різко знизилася. Частка авто з традиційними двигунами перевищила 61% ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Зазначається, що торік цей показник становив близько 54%.

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 38,7% липневих продажів нових авто, у липні 2025р. було 35,1% – йдеться у повідомленні.

Суттєво додав сегмент гібридів – з 21,2% до 31,2%.

Частка дизельних авто за рік збільшилась з 18,7% до 22,6%.

Водночас сегмент електромобілів схуднув з 24,7% до 7,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – VOLKSWAGEN Touareg;

Електро – BYD Sea Lion 06;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.