Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань по антибалістичній програмі FREYJA.

Про це він поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення. Задіяні в цій роботі РНБО, Прем’єр-міністр України та Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних Сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості.

Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему – це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів.

Обговорили на нараді ключові виклики, а саме – доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва. Дякую всім, хто задіяний і вчасно виконує все те, що обіцяє. Вдячний також і нашим партнерам, які допомагають та які самі приєдналися до головних наших оборонних програм. FREYJA рухається, і це важливо. Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз. Підтримуємо та очікуємо ще приєднання наших країн-партнерів, які спроможні зробити свій внесок, до Антибалістичної коаліції», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, за його інформацією, на нараді було обговорено роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. «Очікую від МЗС та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, які вже були визначені й неодноразово проговорені», – підсумував Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Українську балістичну ракету FP-7 планують застосувати в бойових умовах цієї осені – Fire Point