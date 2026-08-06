Херсон залишився без світла після нічної російської атаки залишається складною, ситуація з електропостачанням залишається складною. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів – повідомив Прокудін.

Він також закликав жителів Херсона після появи електроенергії дуже важливо не перевантажувати мережу.

Не вмикайте одразу енерговитратні прилади. Насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки. Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання – додав Прокудін.

Голова Херсонської ОВА нагадав, якщо потрібно підзарядити телефони, зв’язатися з рідними чи отримати іншу необхідну допомогу, можна звернутись до Пунктів незламності. Адресу найближчого можна дізнатися в обласному контакт-центрі за телефонами: 0 800 101 102 та 0 800 330 951.

Також Прокудін закликав жителів Херсона розглянути можливість евакуації до більш безпечних громад Херсонщини або інших регіонів України.

Ми готові допомогти з виїздом, розміщенням і облаштуванням на новому місці – резюмував він.