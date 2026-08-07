Про загибель чоловіка повідомив в.о. голови ОВА Георгій Решетілов.
-Сьогодні у селі Коблеве Коблівської громади, в акваторії Чорного моря, пролунав вибух вибухонебезпечного предмета.
45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув. Щирі співчуття рідним та близьким.
Дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення. 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці. 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.
І найстрашніше – цієї трагедії могло не статися.
Ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку.
Ще раз звертаю увагу: в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це не формальність – перебувати у воді вкрай небезпечно.
Закликаю не нехтувати заборонами та попередженнями. Бережіть себе та своїх близьких.