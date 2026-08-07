СБУ затримала ще двох агентів рф, які коригували удари ворога по Миколаєву.

Контррозвідники та кіберфахівці Служби безпеки затримали на Миколаївщині ще двох російських агентів. Зловмисники діяли порізно, але виконували схожі завдання ворога – наводили ракетно-дронові атаки рф по місту.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти були завербовані через Телеграм-канали, де публікували антиукраїнські коментарі на підтримку росії.

Так, контррозвідка СБУ затримала місцевого різноробочого, який на замовлення фсб коригував удари по логістичній інфраструктурі обласного центру.

Паралельно фігурант відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір на півдні України.

Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість на велосипеді, фіксуючи на смартфон електронні координати потенційних «цілей».

Крім цього, в обласному центрі викрито працівницю адміністрації ринку, яка працювала на російську воєнну розвідку (більш відому як гру).

За дорученням ворожої спецслужби жінка фіксувала розташування запасних командних пунктів та блокпостів Сил оборони.

Щоб виконати завдання гру рф, агентка обходила місто і його околиці та приховано фотографувала військові об’єкти з прив’язкою до місцевості.

Також вона завуальовано випитувала «потрібну» інформацію у знайомих та відвідувачів ринку під час товариських розмов на відсторонені теми.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Одночасно було проведено заходи для убезпечення українських об’єктів у зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами роботи на спецслужби рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.