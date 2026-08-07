Вчора, 6 серпня, близько 16:00 на Миколаївщині, автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» поблизу села Половинки Веснянської громади, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобілю VOLVO FH 12 з напівпричепом під керуванням 64-річного водія, автобусу SETRA, яким керував 38-річни й чоловік, здійснюючи регулярні пасажирські перевезення, та автомобілю FORD BRONCO SPORT під керуванням 60-річного чоловіка.

На місці події рятувальники деблокували водія FORD. Його та 58-річну пасажирку медики госпіталізували. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Водії вантажівки і автобусу, а також семеро пасажирів, які на момент зіткнення перебували у пасажирському транспорті, не постраждали.

Поліцейські затримали 64-річного водія VOLVO у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про повідомлення водієві вантажівки про підозру.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: (095) 456 05 08 або 102.