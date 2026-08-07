У ніч на 7 серпня 2026 року в межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Обидва об’єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу “Герань”/”Гербера” – в Оленівці (АР Крим) та Залізному Порту (Херсонська область).

Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування.

Окрім того, наші воїни уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.

Як повідомляло Інше ТВ, На Уралі атакований Wildberries. Розгоряється (ВІДЕО)