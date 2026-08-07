«Звичайно, правду їм не можна говорити, якщо запитають про штурмовиків», — рекрутер вербувальників на війну з Україною розповів про запит від держави на 500 000 добровольців.

Під легендою кандидата ASTRA зв’язалася зі співробітником маркетингового агентства, який займається набором вербувальників на війну (особу верифіковано). Вони працюють по вісім годин на добу у двох офісах у Москві та Санкт-Петербурзі. Їхнє завдання — умовити чоловіків дістатися військкомату в Москві і поставити підпис. За кожного, хто після вербування з’явиться та розпишеться, платять готівкою по 100–150 тисяч рублів, стверджує рекрутер.

“Це не приватний бізнес. Ми працюємо на державу. За спеціальними скриптами ви людині дзвоните. Кажіть, що поки що точно є місце в тилових частинах, а не на передовій. Звичайно, правду їм говорити не можна, якщо запитають про штурмовиків. Фірма його просто оближе з усіх боків, йому сплатять квитки, хоч він із Сахаліну полетить. Оплатять готель. Головне, щоб він дістався до військкомату в Москві. Там його зустрічає спеціально навчена людина».

За словами співрозмовника, «запит понад [від держави] – 500 тисяч осіб». Діяльність таких вербувальників “по суті віддаляє у нас загальну мобілізацію”.

Співрозмовник стверджує, що основні кандидати — «це мужики, у яких, крім алкоголю, нічого в житті загалом і не залишилося».

«По країні багато реклами крутиться. Вони залишають заявки. Нам щодня передають номери таких тепленьких людей. Молодняк особливо не залишає заявки. Це все чоловіки 40–50+. Комусь із них просто нічого робити. Хтось хоче адреналінчика хапнути. Багато хто навіть здогадується, що їх у штурми відправлять за фактом, але таким пофіг. Уявіть, що ви у тритижневому запої, а на вас одягли гарну форму. Це люди у чаді», — каже співробітник агентства, який стверджує, що займається цим із 2022 року.

Різниця в оплаті за одну особу залежить від стану здоров’я завербованого. За людей із захворюваннями платять менше.

«Якщо у нього ВІЛ, гепатит, менше платять. Тиждень тому влаштував дівчинку. Вона за тиждень змогла зробити одну людину. Отримала 100 000. Найслабкіші продажники роблять по 3-4 особи на місяць. Сильні отримають 1-1,5 мільйонів. Тут прийшов один, який раніше автомобілі продавав, у нього одразу поперло».

За його словами, сумарно у двох офісах працює 35 осіб – 20 у Москві та 15 у Санкт-Петербурзі, – і до них стікаються заявки з усієї країни. Співрозмовник ASTRA стверджує, що кількість людей, яких вдається завербувати, не скорочується з часом.

«Якщо дивитися на моральний бік. По-перше, людина сама хоче сидіти в тилу на попі рівно і отримувати гроші. Тобто він уже конфлікт підтримує. Не бачу абсолютно нічого поганого в тому, щоб таку людину відправити туди. По-друге, вони самі все підписують. Можуть і не підписати. Були такі кейси. Людина – лютий синець. Раптом каже, що передумав наприкінці. І пішов. Там клофеліном не накачують. По-третє, ми не з інститутів забираємо хлопців. Ми забираємо вже пробуханих мужиків, які сидять у себе на городі і нічого не роблять»

Через чотири роки війни не стає менше і вербувальників.

Багато продажників якісь рожеві соплі пускають, коли з ними розмовляєш: “Це аморально”. Щиро, я їх не розумію. Великі гроші, в принципі, не заплатять за діяльність, де не треба напружуватись чи через себе переступати. Хтось приходить, щоби за два-три місяці на машину заробити собі. Тема може прикритись у жовтні. Але можуть і продовжити. Це не питання бюджету. Це питання того, що, в принципі, буде в країні в жовтні. Мобілізація, а може взагалі революція і зміна влади. Згорнути можуть різко».

Раніше в Карачаєво-Черкесії до агітації «молодих людей» на укладення контракту почали залучати співробітників дитсадків. У 2025 році в РФ з’явилося понад 37 000 нових рекламних агентств, що втричі більше, ніж у довоєнному 2021.