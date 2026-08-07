Протягом липня 2026 року Cилами оборони знищено понад 5300 повітряних цілей, крім того, знешкоджено понад 48000 БпЛА тактичного рівня.

Про це 7 серпня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, було знешкоджено:

111 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

24 крилаті ракети “Калібр”;

49 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 крилату ракету “Іскандер-К”;

2 БРК «БАЛ» Х-35;

3656 ударних БпЛА типу Shahed-131/136/238;

888 розвідувальних БпЛА;

707 БпЛА “Lancet”.

Авіацією Повітряних Сил впродовж липня здійснено понад 1500 літаковильотів, зокрема, понад 1100 – на винищувальне авіаційне прикриття, близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляло Інше ТВ, За понад чотири роки наша ППО знищила понад 445 тис. повітряних цілей противника, авіація – понад 12 тисяч