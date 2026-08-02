З перших хвилин російського повномасштабного вторгнення воїни Повітряних Сил стали на захист українського неба. У надскладних умовах, під масованими ракетними та авіаційними ударами, вони зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувачі, вступили в бій і не дозволили ворогу досягти своєї головної мети — підкорити Україну.

Льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв’язку та забезпечення — кожен на своєму місці щодня виборює перевагу в небі. Тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника — це результат професіоналізму, мужності й самопожертви.

У Повітряних силах ЗСУ, які сьогодні відзначають своє професійне свято, відзвітували про результати боротьби, передає Інше ТВ.

Із 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною України знищено понад 445 000 повітряних цілей:

91 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

794 крилаті ракети «Калібр»;

2809 крилатих ракет Х-101 (Х-555/Х-55);

13 крилатих ракет Х-22/32;

12 протикорабельних ракет «Онікс»;

294 крилаті ракети «Іскандер-К»;

346 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

12 протикорабельних ракет «Циркон»;

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів;

65 618 ударних БпЛА типу Shahed;

20 286 розвідувальних БпЛА;

10 604 БпЛА «Lancet»;

342 585 інших типів БпЛА.

Авіацією Повітряних Сил впродовж 2022–2026 років здійснено 38 367 літаковильотів, зокрема 12 280 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ, 21524 — на винищувальне авіаційне прикриття.

За роки повномасштабної війни авіацією Сил оборони України знищено понад 12000 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

«Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо. Разом — до Перемоги!» – кажуть захисники неба.

Як повідомляло Інше ТВ, За ніч і ранок знешкоджено 109 із 133 ворожих БпЛА, але атака ще триває