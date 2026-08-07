Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про протидію проявам ворожнечі, у якій засудив ксенофобію, расизм, мову ненависті та насильство. Документ з’явився на тлі зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті та нападів на громадян України.

Про це повідомляє Українськ4а служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

У резолюції про протидію проявам ворожнечі наголошується, що кожна людина, незалежно від походження, національності, мови чи віросповідання, має право на повагу, безпеку, працю та освіту без страху, дискримінації й приниження. Сенатори також закликали державні органи, освітні установи, громадські організації, медіа та громадян активніше протидіяти упередженням і зміцнювати міжкультурний діалог.

Ухвалення документа відбулося на тлі зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті та нападів на громадян України. За даними заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслава Мрочека, у 2025 році було зареєстровано близько 1200 таких злочинів — більш ніж на 30% більше, ніж роком раніше.

Останніми тижнями в Польщі сталося кілька резонансних нападів на українців, зокрема у Вроцлаві, Лодзі, Легниці та Бельсько-Бялій. Зростання антиукраїнських настроїв також фіксують дослідники та аналітичні центри, які відзначають поширення мови ненависті як у суспільстві, так і в соціальних мережах.

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