У Польщі невідомі здійснили наругу над місцем ушанування загиблих українських воїнів в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це повідомило посольство України в Польщі.

Йдеться про братську могилу, де поховані воїни Української повстанської армії, які загинули в бою проти НКВС 26 лютого 1946 року біля села Ліски.

-Посольство України в Республіці Польща висловлює глибоке обурення черговим актом вандалізму щодо українського місця пам’яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

За отриманою інформацією, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, пошкодивши його та порушивши належний стан об’єкта, який є місцем вшанування загиблих українських воїнів.

Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.

Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України. Будь-які спроби перенесення історичних суперечностей у площину вандалізму, залякування чи ворожнечі проти сучасної України та українців є небезпечними та мають отримувати належну правову оцінку.

Посольство України закликає компетентні органи Республіки Польща невідкладно провести необхідні процесуальні дії, встановити всі обставини інциденту, притягнути винних осіб до відповідальності, а також забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.

Україна послідовно виступає за збереження пам’яті про трагічні сторінки минулого на основі діалогу, взаємної поваги та принципу недопущення використання історії як інструменту ворожнечі між народами.

Посольство України в Республіці Польща офіційно звернулося у цій справі до польської сторони