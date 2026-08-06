2 серпня в Умані завершився особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное.

Вихованець СДЮСШОР з веслувальних видів спорту Олександр Гарцев успішно виступив на національних змаганнях, здобувши 4 нагороди, повідомляє Миколаївська міськрада.

Спортсмен посів перше місце в дисципліні К-2, 200 м; посів другі місця у дисциплінах К-1, 200 м, та К-4, 500 м, а також здобув «бронзу» в дисципліні ХК-2, 200 м.

Тренує спортсмена Галина Затуливітер.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні Олександр Гарцев став срібним призером чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді (ФОТО)