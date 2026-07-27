З 23 по 26 липня у місті Сегед (Угорщина) проходив чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді.

У континентальній першості Україну представляли 40 спортсменів: 18 атлетів у юніорській віковій категорії та 22 спортсмени у категорії молодь.

Миколаївську область на чемпіонаті Європи представляли Олександр Гарцев та Ксенія Цомпель, які виступали у категорії молодь.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, найкращий результат серед представників Миколаївщини продемонстрував Олександр Гарцев, який у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 200 метрів здобув срібну нагороду чемпіонату Європи, подолавши дистанцію за 37,986 секунди.

Крім того, у складі екіпажу байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів Олександр Гарцев разом з Олександром Брезіцьким, Максимом П’ятковським та Георгієм Селезньовим посів сьоме місце.

Представниця Миколаївщини Ксенія Цомпель у складі жіночої байдарки-четвірки разом зі Сніжаною Сталіновою, Анною Друсіновою та Софією Поцюрко також фінішувала сьомою на дистанції 500 метрів.

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