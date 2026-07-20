18-19 липня у Кропивницькому відбувся Кубок України з легкої атлетики серед дорослих.

Миколаївську область на змаганнях представляли сім спортсменів, які продемонстрували високий рівень підготовки та гідно представили регіон.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, за підсумками змагань спортсмени Миколаївщини здобули золоту та бронзові нагороди.

Так, Богдан Борсукевич став переможцем Кубка України у потрійному стрибку; Юрій Грипіч – бронзовим призером на дистанції 100 метрів. Змішана естафетна команда Миколаївської області у бігу 4×100 метрів у складі Юрія Грипіча, Марії Федоренко, Віталія Карпенка та Катерини Нікітіної виборола бронзові нагороди Кубка України.

Як повідомляло Інше ТВ, про успіхи миколаївських спортсмені на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який проходив з 10 по 12 липня у Львові, читайте тут.