З 10 по 12 липня у Львові проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

У змаганнях взяли участь 419 спортсменів (252 чоловіки та 167 жінок), які представляли 24 області України.

Миколаївську область на чемпіонаті представляли 14 атлетів. За результатами змагань спортсмени Миколаївщини продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку нагород, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зокрема, Антон Сміян став чемпіоном України серед молоді та срібним призером серед дорослих у бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Юлія Козуб виборола срібну нагороду серед дорослих у стрибках з жердиною.

Яна Жураківська стала срібною призеркою серед молоді на дистанції 400 метрів.

Андрій Куліуш здобув дві бронзові нагороди у потрійному стрибку, ставши призером серед молоді та серед дорослих.

Чоловіча естафетна команда Миколаївської області у бігу 4×400 метрів у складі Віталія Карпенка, Віктора Волкорєзова, Максима Кухаренка та Антона Сміяна виборола бронзові нагороди серед дорослих.

Жіноча естафетна команда Миколаївської області у бігу 4×100 метрів у складі Катерини Трушкіної, Анастасії Алємаскіної, Карини Буханець та Яни Жураківської стали бронзовими призерками серед молоді.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська СДЮСШОР з легкої атлетики посіла ІІ загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів (ФОТО)