Змагання проходили 4-5 липня у Львові.

Миколаївські спортсмени здобули 6 нагород, повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Зокрема, дві золотих нагороди – на рахунку Сміяна Антона (на дистанціях 400 м та 400 м з/б), а «срібло» – у Карпенка Віталія (дистанція 100 м).

Ще три бронзові нагороди здобуто в естафетах:

Карпенко Віталій, Томчук Артем, Кочетов Єгор – естафета 4*100 м;

Карпенко Віталій, Сміян Антон, Кочєтов Єгор – естафета 4*400 м;

Луценко Ксенія, Алємаскіна Анастасія, Федоренко Марія – естафета 4*100 м.

Атлетів до змагань підготовили тренери – Маринуєа Чумаченко, Алла Ковпак, Ірина Шаповалова та Вікторія Кілярська.

У загальнокомандному заліку Миколаївська СДЮСШОР з легкої атлетики посіла ІІ місце.

Як повідомляло Інше ТВ, Легкоатлет Антон Сміян з Миколаєва – бронзовий призер чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ФОТО)