20-21 червня у місті Волос (Греція) проходив чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій серед дорослих, участь у якому взяли спортсмени з 21 країни.

До складу національної збірної команди України увійшли 24 легкоатлети, серед яких – представник Миколаївської області Антон Сміян.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, за підсумками змагань чоловіча естафетна команда України 4×400 метрів у складі Володимира Вовченка, Олександра Погорілка, Антона Сміяна та Микити Барабанова (3.05.57) виборола бронзові нагороди.

За результатами виступу збірна України здобула сім нагород: три золоті, одну срібну та три бронзові медалі.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський параатлет Ігор Цвєтов – з двома золотими нагородами міжнародного турніру (ФОТО)