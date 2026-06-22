У червні томати мають активно рости, нарощувати зелену масу, міцніти й готуватися до цвітіння або вже зав’язувати перші плоди. Тому пожовтіння листя в цей період – не дрібниця, а сигнал, що рослині чогось бракує або вона вже зіткнулася з проблемою.

Якщо помідори пожовтіли на початку літа, важливо не чекати, що «саме мине». Іноді причина справді проста: рослині не вистачає живлення або вона пережила стрес після висадки. Але буває й інакше, пояснюють експерти: жовте листя може вказувати на захворювання або пошкодження гербіцидами. Чим раніше знайти причину, тим більше шансів зберегти кущі сильними й отримати нормальний урожай.

Причина 1: бракує живлення

Найчастіша причина жовтого листя в червні – дефіцит поживних речовин. Після висадки томати швидко нарощують листя, стебла й корені, тому потребують регулярного живлення. Якщо ґрунт бідний або під час посадки не додали компост чи добриво, рослина швидко починає сигналити кольором листя.

При нестачі азоту зазвичай першими жовтіють нижні старі листки. Азот відповідає за ріст зеленої маси, але з ним важливо не перестаратися: надлишок дасть пишний кущ, а не багато плодів.

Якщо листя жовтіє між жилками, а самі жилки залишаються зеленими, причина може бути в нестачі заліза.

Коли ж на листках з’являється плямиста жовтизна, інколи йдеться про дефіцит магнію. А пожовтіння країв листя може натякати на нестачу калію.

Що робити: підживити помідори з урахуванням симптомів. Для активного росту потрібне комплексне добриво для томатів.

Причина 2: почалося захворювання

Якщо листя не просто жовтіє, а вкривається плямами, буріє, скручується або засихає знизу вгору, причина може бути в захворюванні. У червні томати часто страждають від грибкових і бактеріальних інфекцій, особливо після дощів, перепадів температури й загущеної посадки.

Септоріоз зазвичай починається з дрібних сіруватих або бурих плям на нижньому листі, які мають темні краї. Згодом листя жовтіє й відмирає.

Ранній фітофтороз часто дає бурі плями з жовтим ореолом, а хвороба поступово піднімається вище по кущу. Вологе листя, погане провітрювання і полив зверху тільки прискорюють поширення інфекції.

Що робити: видалити уражене нижнє листя, не залишати його на грядці й не кидати в компост. Кущі потрібно прорідити, підв’язати, поливати тільки під корінь і не мочити листя. Якщо плям багато, варто застосувати дозволений для помідорів фунгіцид за інструкцією, особливо після тривалих дощів.

Причина 3: вплив гербіцидів

Ще одна дуже неприємна причина – пошкодження гербіцидами. Помідори надзвичайно чутливі до таких препаратів. Навіть якщо ви не обробляли грядку, частинки засобу можуть потрапити з вітром із сусідньої ділянки або поля.

У такому разі листя часто не просто жовтіє, а стає скрученим, вузьким, деформованим. Верхівки можуть виглядати дивно, ріст зупиняється, молоді пагони викривляються. Це особливо помітно саме на новому прирості.

Що робити: якщо ураження легке, кущ можна залишити й поспостерігати, підтримуючи його поливом і помірним живленням. Але якщо рослина сильно деформована, майже не росте і має викривлену верхівку, врожаю від неї може не бути. Надалі краще не використовувати гербіциди поруч із томатами, не обприскувати бур’яни у вітряну погоду й обережно ставитися до невідомого компосту або мульчі.

Щоб помідори не жовтіли в червні, їм потрібні три речі: стабільний полив, збалансоване живлення і сухе провітрюване листя. Не загущуйте посадки, вчасно підв’язуйте кущі, прибирайте нижнє листя, яке торкається землі, і поливайте тільки під корінь.