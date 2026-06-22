Троє людей померли у Франції від проблем зі здоров’ям, спричинених надзвичайною спекою, і майже 2700 французьких шкіл були готові закритися або змінити розклади навчання, на тлі того, як влада по всій Європі оголосила попередження про спеку на понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

У понеділок прогнозувалося, що температура в Бордо на південному заході Франції перевищить 42 градуси за Цельсієм, і метеорологічне агентство Meteo France повідомило, що 49 регіональних адміністративних районів будуть під “червоним” попередженням про спеку.

“Нас чекають, щонайменше, кілька днів дуже, дуже спекотної погоди. Ми не знаємо, коли температура почне падати”, – сказала міністр охорони здоров’я Франції Стефані Ріст в ефірі телеканалу TF1.

Троє літніх людей віком від 80 до 95 років померли минулими вихідними в регіоні Бордо внаслідок проблем зі здоров’ям, спричинених поточною спекою у Франції, повідомила місцева урядовця Софі Брокас в ефірі France TV пізно в неділю.

В Іспанії державне метеорологічне агентство Aemet оголосило “червоний” рівень небезпеки для Країни Басків, що зазвичай знаходиться на прохолоднішій півночі країни. За даними Reuters Climate Monitor, у Сан-Себастьяні температура підніметься до 40°C, що більш ніж удвічі перевищує середній історичний показник за 22 червня.

За даними Reuters Climate Monitor, у Сан-Себастьяні очікується спекотніша, ніж у південних містах Севілья та Кордова, погода, де зазвичай спостерігається найсильніша літня спека в країні.

“Ми спостерігаємо температуру від 5 до 10 градусів вище норми для цієї пори року, а в деяких північних районах навіть більш ніж на 10 градусів вище середнього”, — сказав Рубен дель Кампо, речник Aemet.

За даними Aemet, ніч не принесла значного полегшення в деяких частинах Іспанії, оскільки температура не опускалася нижче 25°C або навіть 30°C у таких місцях, як південно-західна провінція Альмерія.

У понеділок Європа була континентом, який найбільше відхилився від своєї історичної норми, із середньою температурою 24°C, що на 4,1°C вище типового показника з 1961 по 1990 рік, згідно з даними кліматичного моніторингу. Для порівняння, в Азії та Північній Америці температура була на 2°C та 1,3°C вищою за історичну норму.

Притулки для дикої природи в Північній Європі намагалися впоратися з кількістю тварин, яких завозили та які страждали від спеки. Такі птахи, як стрижі, ластівки, горобці та шпаки, які в’ють гнізда на карнизах дахів, особливо постраждали від аномально високих температур, сказала Ромен де Жежер, біолог і засновниця заповідника дикої природи Центру реабілітації тварин, що живуть у дикій природі (Creaves) у Темплю у Бельгії.

“Температура на дахах іноді може сягати 50, навіть 60 градусів Цельсія. Тому вони воліють стрибати, а не дозволяти собі померти та буквально зваритися у своїх гніздах”, – сказав Де Жагере агентству Reuters, додавши, що за останні три дні до притулку звернулися щодо 150 тварин.

Міністерство праці Іспанії в понеділок заявило, що стежить за тим, чи дотримуються компанії законів, які дозволяють працівникам скорочувати або коригувати свій робочий час, коли видаються “помаранчеві” або “червоні” попередження про погоду. Працівники також мають право на оплачувану відпустку до чотирьох днів, якщо вони не можуть дістатися до свого робочого місця через погодні умови, ідеться у повідомленні.