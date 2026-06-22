У застосунку “Армія+” з’явився новий статус для військових після самовільного звільнення частини.

У застосунку після погодження рапорту в Армія ID автоматично з’являється біла стрічка зі статусом “У дорозі”, пише ЛБ.

Цей статус означає, що військовий добровільно повертається на службу, рапорт погоджено, і його очікують у визначеній частині.

Терміни дії статусу:

ЗСУ та ДССТ – 5 діб на прибуття,

НГУ – 48 годин після наказу,

через рекрутинговий центр – паперовий припис (також 5 діб).

Якщо військового зупинили в дорозі, треба показати “білу стрічку” в Армія ID + рапорт в “Армія+” або пред’явити паперовий припис.