Водія, який у стані сп’яніння спричинив загибель двох людей, серед яких 17-річна дівчина, взято під варту.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, вчора У Миколаєві затримали водія Audi, через якого у ДТП в центрі загинули водійка Citroen та її донька (ФОТО)

За клопотанням прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд обрав 31-річному жителю Миколаєва, підозрюваному у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп’яніння, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.ВЗа даними слідства, увечері 20 червня 2026 року водій автомобіля «Audi A6», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався проспектом Центральним у місті Миколаєві. Наближаючись до регульованого перехрестя з вулицею Захисників Миколаєва, він не врахував дорожню обстановку та здійснив зіткнення з автомобілем «Citroen C3», який зупинився перед світлофором на заборонний сигнал.

Унаслідок ДТП 50-річна водійка автомобіля «Citroen C3» загинула на місці події. В автомобілі знаходилися дві її 17-річні доньки, які отримали тяжкі тілесні ушкодження. Одна з доньок померла наступного дня в лікарні, інша дівчина перебуває у лікарні.

21 червня 2026 року чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286¹ КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області.