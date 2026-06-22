З 22 червня в центрах “Паспортний сервіс” тестують оновлений режим підтвердження особи. Перевірка здійснюється під час бронювання місця в електронній черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства “Документ”.

У ДП “Документ” (яке належить до сфери управління Державної міграційної служби) розповіли, що з 22 червня 2026 року в центрах “Паспортний сервіс” розпочинається тестовий режим підтвердження особи.

“За допомогою системи BankID Національного банку України”, – повідомили громадянам

Уточнюється, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

Як працює BankID і навіщо потрібен

Українцям нагадали, що система BankID НБУ – це сучасний і безпечний спосіб віддаленої онлайн-ідентифікації особи через українські банківські установи (за допомогою даних банку).

“Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет”, – додали у ДП “Документ”.

Зазначається, що запроваджений крок є частиною стратегії державного підприємства із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг.

“Що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами”, – підсумували у прес-службі ДП.

Варто зауважити також, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн: