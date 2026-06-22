Професор, доктор Юліан Чіфу — румунський науковець, колишній радник президента Румунії – протягом багатьох років досліджує російську пропаганду, її методи та стратегії. Він аналізує, як вона впливає не лише на українців, молдован і представників інших народів, що звільнилися від Радянського Союзу в 1991 році, а й на інші європейські країни.

У травні 2026 року в Одесі він разом зі своїми українською та молдовською колегами Вірою Константиновою та Еленою Марзак видав книгу «Когнітивна інформаційна війна в Україні, Молдові та Румунії», присвячену діям і методам російської пропаганди в цих країнах та її втручанню в життя їхніх суспільств, повідомляє Kyiv Post.

Книга Чіфу та його колег з України і Молдови (Фото: Сергій Костеж / Kyiv Post)

У книзі Чіфу та його колеги наголошують, що російська пропаганда давно перестала бути лише інструментом агітації. Вона перетворилася на повноцінну зброю, націлену на цілі суспільства та спрямовану на підрив демократичних інституцій, стабільності та впевненості людей у собі.

Пане професоре, ви працюєте з темою російської пропаганди. Що ви можете сказати про неї в Румунії та Молдові? Які головні особливості російської пропаганди повинні розуміти західні люди, особливо в англомовному світі?

Це вже не просто пропаганда. Ми маємо справу з першим поколінням когнітивної інформаційної війни.

Це виходить далеко за межі традиційної пропаганди. Ми знаємо, що вона працює на розмивання та руйнування суспільної згуртованості. Це досягається через фрагментацію та поляризацію всередині суспільства з використанням наявних можливостей і засобів для досягнення цих цілей.

Знову ж таки, йдеться не лише про старі форми пропаганди, активні заходи, дезінформацію тощо. Це набагато складніша система. Вона включає психологічні операції та фальшиві наративи.

Наприклад, інформаційна війна безпосередньо націлена на окремих людей, щоб змінити їхні рішення, спотворити їхні знання та маніпулювати їхніми уявленнями і сприйняттям.

Що можуть винести з цього наші західні партнери та союзники?

Думаю, на цьому етапі вони вже засвоїли значну частину того, що було відомо нам.

На жаль, вони почали реагувати дуже пізно. Спочатку інформаційну війну вважали чимось другорядним і не надто важливим.

Проте вона виявилася потужним множником сили. Вона стала набагато важливішою, коли йдеться про мобілізацію та здатність захищати громадян, територію та демократичні інституції.

Вони тотально атакують наші суспільства, і саме це змінює все.

Чому це настільки небезпечно для демократичних суспільств?

Це небезпечно тому, що демократичні суспільства цінують саме ті цінності, які стають об’єктом атаки.

Ми цінуємо свободу слова. Ми захищаємо право на зібрання, протести та участь у суспільному житті. Ці свободи використовуються противниками демократичних суспільств для того, щоб їх уразити.

Для цього Росія розробила інструменти, які експлуатують слабкі місця, закладені в самих принципах, які демократичні суспільства прагнуть захищати.

Вони зловживають цими принципами, свободами та правами людини, щоб поставити людей у становище, коли вони підтримують цілі та завдання Росії.

Будь ласка, розкажіть більше про те, що ви називаєте ефектом дзеркала – коли ви звинувачуєте когось у тому, що робите самі. Чому це працює для Росії, наприклад, коли вона звинувачує Україну в бомбардуванні міст, тоді як насправді це робить сама Росія?

Я не думаю, що справедливо говорити, що це працює для тих, хто безпосередньо залучений до подій.

Це не дуже добре працює ні для агресора, ні для жертви, тому що обидві сторони знають, що насправді відбувається. В цьому є особливість – агресор завжди знає правду, навіть коли вдає, що не знає.

Однак це може працювати на третіх осіб. Це може працювати на людей, які перебувають далеко від конфлікту та менш зацікавлені в деталях.

Але як саме такі ярлики та наративи відіграють свою роль?

Насправді вони просто перевертають все догори дриґом. Вони проєктують на свого ворога, на жертву, саме те, що роблять самі агресори.

Вони стверджують, що ситуацію створила сама жертва заради власної вигоди.

Або, якщо неможливо повністю перевернути історію, вони створюють плутанину.

Коли ви пропонуєте безліч наративів, альтернативних пояснень і тонких відмінностей між ними, людям стає значно складніше зрозуміти реальність.

Для пересічного громадянина це може стати занадто складним. У певний момент люди починають плутатися. Вони не знають, що думати і чому вірити.

Це також є частиною когнітивної інформаційної війни.

Деякі люди в Україні кажуть, що головна мета російської пропаганди — створити атмосферу нігілізму, відчуття, що всі брешуть, усі займаються пропагандою і нікому не можна довіряти. Відчуття розчарування.

Коли населення не має сильних переконань, не вірить у себе, не вірить у свою спільноту та не впевнене у власній ідентичності, тоді такі тактики можуть бути ефективними.

Люди можуть просто не знати, ким вони є і яка їхня ідентичність.

Тобто це не працює?

Для людей із сильними переконаннями, які знають, ким вони є, розуміють свою ідентичність і знають свою історію, дуже важко перевернути все з ніг на голову.

Для менш освічених груп суспільства, для тих, хто має менше ресурсів і менше аргументів, такі методи можуть мати вплив і наслідки.