Міністерство фінансів США на 60 днів зняло санкції з іранської нафти після переговорів між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії.

Про це стало відомо з документа Мінфіну США та заяви керівника відомства Скотта Бессента, передає Громадське.

Мінфін США видало ліцензію, яка дозволяє до 21 серпня всі операції, пов’язані з виробництвом, продажем, доставкою і розвантаженням іранської нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів.

Скотт Бессент пояснив, що на перемовинах, які відбулися у Швейцарії, Тегеран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит через Ормузьку протоку й надати інспекторам МАГАТЕ доступ до своїх атомних об’єктів.

Нагадаємо, 21 червня країни завершили перший раунд перемовин та узгодили дорожню карту, за якою протягом 60 днів мають досягти остаточної мирної угоди.

В угоді йдеться, що сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду й посередництва в переговорному процесі, а також сформували робочі групи з питань ядерної зброї, санкцій та ефективного розв’язання конфлікту. Переговорна команда від сторін буде звітувати комітету.