СБУ та ОГП провели серію обшуків за фактом закупівлі застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн.

Служба безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрила закупівлю для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю.

Йдеться про контракт ДП «Агенція оборонних закупівель» із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 млн грн.

За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва.

Однак ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним і пропонувало розглянути інші зразки. Попри це, договір було укладено, а постачальник отримав аванс у сумі 318,5 млн грн.

У травні 2026 року перша партія ‒ 3024 гранатомети ‒ надійшла до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ. З огляду на попередню інформацію про неналежну якість товару, приймаюча сторона не прийняла його та залишила лише на тимчасове зберігання.

Надалі слідство встановило: фактично до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виготовлення.

Під час огляду виявлено ознаки перемаркування. Під зовнішніми етикетками були старі маркування чеською мовою, а на окремих частинах виробів сліди значного окислення. Після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986-1988 роках.

За матеріалами провадження, учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан і походження товару. Для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування на виробах, зокрема номер партії і рік виготовлення.

Також слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована.

Збитки держави становлять 318,5 млн грн суми авансу, сплаченого за фактично неприйняте озброєння.

За наявними даними, вказані гранатомети той же іноземний постачальник намагався поставити Україні у 2022-2023 роках, але на той час, у зв’язку із тим, що нашій державі намагалися продати старе озброєння під виглядом нового, контракт було розірвано. При цьому тоді ціна на гранатомети була у 9 разів менша, ніж за вказаним контрактом.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

В офісах ДП «Агенція оборонних закупівель» та компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведено понад десять обшуків.

Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило. Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

У СБУ не називають компанію, яка в 9 разів дорожче намагалася продати ЗСУ непотріб, але перед повідомленням про обшуки з наголосом на те, що під час обшуків ніхто не постраждав, з’явилася заява «Української бронетехніки» про те, що сьогодні під час обшуків співробітники СБУ побили першого заступника директора. Нагадаємо, що фактичним бенефіціаром та власником компанії вважають колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Заява Української бронетехніки

Сьогодні вранці українські правоохоронці вчергове показали чому до України не йдуть інвестори і чому українські компанії не залучають сотні мільйонів євро інвестицій як європейські чи американські стартапи.

В ході незаконного обшуку співробітниками СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ «Українська бронетехніка», що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

Все це відбувалось в рамках абсолютно сфальшованої справи, яка має на меті винятково організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України.

Так, в лютому 2026 року ДП «АОЗ» на підставі першочергової потреби Генерального штабу України було оголошено процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26, або їх аналогів.

До зазначеної процедури було подано пропозиції близько 20 різних постачальників, серед яких була пропозиція і ТОВ «Українська бронетехніка».

Пропозиція ТОВ «Українська бронетехніка» містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm. Кожен з яких, фактично, є аналогом РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26, і до цього всі ці типи гранатометів успішно постачались ТОВ «Українська бронетехніка» Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій.

З метою забезпечення принципу економії бюджетних коштів ДП «АОЗ» двічі проводило запити на зниження цін від потенційних постачальників, і ТОВ «Українська бронетехніка» обидва рази після проведення відповідних перемовин з заводами-виробниками зазначених гранатометів зменшувало свою цінову пропозицію по кожному з видів гранатометів.

За результатами розгляду цінових пропозицій учасників процедури закупівлі, пропозиції “Української бронетехніки” були визнані найдешевшими, і ДП «АОЗ» самостійно обрало найдешевший з запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition, яка є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні.

В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року “Українська бронетехніка” передала визначеному ДП «АОЗ» вантажоодержувачу, а в червні 2026 року в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад.

Слід зазначити, що до сих пір ці гранатомети остаточно не прийняті ДП “АОЗ”, проте жодних рекламацій від Замовника отримано не було.

В той же час співробітниками СБУ, фактично, фальшується інформація про гранатомети та організовуються “карманні” експертизи щоби довести нібито “бракованість” гранатометів.

Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів.

Натомість співробітники СБУ вирішили використовувати бандитські методи тиску часів януковича на найбільшу оборонну компанію України, та при проведенні обшуків по сфальшованій справі нанесли тілесні ушкодження першому заступника директора підприємства.

Дані дії співробітників СБУ не тільки компроментують саму Службу але і завдають величезної шкоди обороноздатності нашої Держави.

Вимагаємо від Офісу Генерального прокурора України в рамках прокурорського нагляду перевірити підстави порушення даної справи та зупинити протиправну діяльність співробітників СБУ щодо фізичного тиску на працівників оборонного підприємства.