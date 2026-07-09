Зробили більш доступним отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно підприємств на прифронтових територіях.

Основні зміни:

Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі.

Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. А ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації — до 3 млн грн на рік.

Із початку року ми вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств, на 2,67 млрд грн ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.

Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога. Ми продовжимо розробляти і впроваджувати інструменти захисту та підтримки як звичайних людей, так і українських підприємців. Тих, хто справді цього потребує.