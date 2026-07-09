Військовозобов’язаний, який випав з вікна третього поверху Ужгородського районного РТЦК та СП, помер 9 липня о 7 годині ранку в міській лікарні.

Про це Суспільному повідомив директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб.

За його словами, чоловіка доставили до лікарні 8 липня після обіду.

У Представництві уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області повідомили, що 6 липня поліцейські доставили до Ужгородського ТЦК чоловіка, який мав статус обмежено придатного до військової служби. Там його призвали та направили до одного з підрозділів Нацгвардії на Закарпатті. Подія сталася, коли військовозобов’язаний перебував на пункті збору в очікуванні відправлення.

Як йдеться у повідомленні, представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков відвідав ТЦК та лікарню. Станом на 8 липня чоловік був без свідомості. За попередньою інформацією, внаслідок падіння він отримав численні переломи та інші травми.

За фактом інциденту Військова служба правопорядку (ВСП) розпочала перевірку. Слідчо-оперативна група поліції оглянула місце події та вилучила відео з камер.

За інформацією поліції, правоохоронці розслідують смерть чоловіка, який отримав тілесні ушкодження внаслідок падіння з вікна будівлі ТЦК та СП.

За фактом смерті у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. У межах досудового розслідування призначили необхідні судові експертизи, триває встановлення всіх обставин події, додали у дописі.