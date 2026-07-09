10 поляків жорстоко побили українця у Вроцлаві за те, що той розмовляв рідною мовою. Про це повідомляє Radio Wroclaw

Він розмовляв з матір’ю телефоном українською мовою, і за це на нього напали. 19-річний Володимир та його батьки звертаються до свідків жорстокого нападу з проханням повідомити про інцидент до поліції. Інцидент стався 4 липня на острові Слодова близько 20:00. Було ще світло, і навколо було багато людей. На юнака напала група його однолітків, повалила на землю та жорстоко побила.

19-річного юнака жорстоко побили у Вроцлаві. Група з приблизно десятка людей напала на юнака, коли почула, що він розмовляє українською. Серед білого дня, на очах у багатьох свідків, вони побили його, зламали носа, пошкодили хребет, у нього забої по всьому тілу. Після цього вони сміялися, що побили українця.

«Мій ніс був весь мокрий, я був весь у крові»

Минулої п’ятниці, близько 20:00, Володимир проводив час зі своєю дівчиною та друзями на острові Слодова. Після того, як він поговорив з батьками телефоном українською мовою, до нього підійшов одноліток і грубо вимагав віддати йому електронну сигарету. Коли він відмовився, чоловік свиснув, скликаючи решту банди – розповів Володимир радіо Вроцлав:

«Вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, я не міг захиститися, бо моя сорочка була наполовину роздерта, і вони закрили мені обличчя, тому я нічого не бачив. Вони штовхнули мене ногами, мені зламали ніс, зламали дві носові кістки, а також викривили задню частину хряща».

«Мій ніс був весь мокрий, я був весь у крові, моя сорочка була порвана, а потім ще й зірвана. А пізніше, після всього цього, коли приїхала поліція та припинила інцидент, я почув, і мої друзі почули, що вони сміялися, коли відходили від мене, що побили українця».

Поліцію та швидку допомогу на місце події викликали друзі 19-річного хлопця. Зловмисники втекли, почувши сирени екстрених служб, що прибули.

Інцидент спочатку кваліфікували як бійку, оскільки, за словами Володимира, саме таку версію повідомили поліції парамедики. Його доставили до лікарні. Вже проведено розтин, який виявив тілесні ушкодження середньої тяжкості. Лише в понеділок Володимир та його батьки повідомили про напад, повідомляє Александра Фреус, прес-секретар вроцлавської поліції:

«До поліцейської дільниці Вроцлав-Олбін подано заяву про можливий злочин щодо нападу на 19-річного чоловіка, який нібито стався минулими вихідними на острові Слодова».

Після отримання повідомлення вроцлавська поліція розпочала розслідування. Ігор, батько 19-річного юнака, не може зрозуміти, чому на його сина напали після того, як хтось почув, як він розмовляє українською:

«Він розмовляє українською та російською, так? Це спричинило таку агресію, але чому така агресія? Люди, не дай Боже нікому зіткнутися з такою ситуацією. Вони просто побили одну людину, як зграя тварин. Ця агресія не повинна поширюватися на все місто Вроцлав, не повинна. Ми повинні її зупинити».

Батьки юнака звертаються до всіх свідків цього інциденту з проханням звернутися до поліції та не боятися говорити правду про інцидент.