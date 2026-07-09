Міністр національної оборони Польщі оголосив на прес-конференції, що під час саміту НАТО в Анкарі він мав плідні дискусії з керівником Пентагону Пітом Хегсетом з кількох питань. «По-перше, Польща є зразковим союзником, який може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів у всіх питаннях. Зараз триває перегляд військової присутності США в Європі, але це жодним чином не вплине негативно на польську державу; це може мати лише позитивні наслідки: посилену та постійну присутність американських військ у Польщі», – сказав Косиняк-Камиш, передає видання PAP.

Віце-прем’єр-міністр оголосив, що важливим елементом його розмови з Хегсетом було можливе виробництво ракет для системи протиракетної оборони Patriot. «Ми належимо до країн-союзниць, які на прохання Сполучених Штатів допомагають іншим країнам, тому ми можемо розраховувати на взаємність у виробництві та обслуговуванні», – сказав він.

У Європі буде створено сервісний центр ракет Patriot

Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі сервісного центру ракет PAC-3 для систем Patriot. Президент США Дональд Трамп оголосив про ліцензію на виробництво ракет Patriot в Україні в середу під час зустрічі в Анкарі з президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання про роль Польщі в оголошеному виробництві в Україні, Міністр національної оборони відповів, що наразі передача обладнання Україні без участі Польщі не здійснюється. «Наша країна входить до чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, до них належать Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, до якої можуть бути передані технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет для систем Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватися це виробництво та обслуговування, тому ми також будемо співпрацювати з Україною тут», – додав він.

На запитання, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, він оцінив, що це займе кілька тижнів. «Це непросто, якщо сьогодні лише Сполучені Штати виробляють ракети для систем Patriot у масштабах, які навіть не захищають Сполучені Штати, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща негайно готова до обслуговування та проведення подальших операцій», – заявив він.

Косиняк-Камиш також запитали про передачу Україні бойових літаків МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій безпілотників. Він запевнив, що переговори щодо впровадження уроків, отриманих під час війни в Україні, у польські оборонні системи тривають. «Є чітка пропозиція: МіГи за безпілотники. Українці сказали «так», потім почали думати про це, а тепер вони повернулися до переговорів, і це добре. Я сподіваюся, що ця пропозиція буде позитивно завершена», – додав він.