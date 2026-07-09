Як вже повідомлялося, сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської, це:

Владислав Реут — чинний працівник Головного управління розвідки МОУ. За даними «Схем», чоловік родом з Житомирщини та, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 — це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Віталій Жикович — Як з’ясували розслідувачі hromadske, людина з ПІБ Жикович Віталій Вікторович, відповідно до декларації, поданої у 2021 році, був приватним підприємцем. З 2018 по 2020 — подавав декларації як поліціянт. Адвокат Жиковича підтвердив на суді, що той працював у правоохоронних органах, але нині є цивільним. За словами адвоката, Жикович з 2014 року захищав Україну.

Обох чоловіків доставили до суду із закритими обличчями.

Тіло Анастасії Березовської знайшли закопаним під Києвом, за даними експертизи, її було застрелено у голову.

За даними слідства, 1 липня жінка повернулася з Німеччини. Востаннє її бачили живою 3 липня. Тоді вона попросила свою мати підвезти її із селища Городище Житомирського району до заправки WOG на трасі Київ-ЧОП на виїзді з Житомира. Там, згідно зі словами свідків, таксист забрав жінку та відвіз її у сторону міста Макарів Київської області. Жінка показала точку локації, по завершенню поїздки розплатилася готівкою і пішла у бік міста Києва.

СБУ зазначало, що після повернення в Україну жінка спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший — колишній співробітник правоохоронних органів, другий — чинний співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними слідства, обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської. Правоохоронці відпрацьовували їх, як можливо причетних до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Прокурор заявив, що правоохоронці почали розслідування вбивства Березовської із прийняття від Реута добровільної заяви про вчинення злочину. Пізніше той змінив свідчення і звинуватив у вбивстві Березовської Віталія Жуковича. Мотивом останнього, за словами Реута, було те, що «Березовська була свідком» і могла вказати на причетність Жуковича «до іншої події».

Наприкінці червня у житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його партнерка та син. Прем’єр-міністр Монако заявив, щойдеться про спланований теракт.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен родом із Дніпра, у 2021 році журнал Forbes оцінював його статки у 220 мільйонів доларів США. Він є одним із найбільших забудовників Дніпра, також Єрмолаєв має інтереси на фінансовому ринку, у виробництві алкоголю та агросекторі. Журналісти hromadske з’ясували, що група компаній «Алеф», підконтрольна бізнесмену, також мала постачати граніт для будівництва Національного військового меморіального цвинтаря під Києвом.

За даними СБУ, від 2018 року він має громадянство Кіпру, перереєстрував свій винно-горілчаний бізнес в окупованому Криму за російськими законами й сплачував податки в бюджет рф, за що в Україні проти нього ввели санкції.

Як повідомляє hromadske, Реута спершу допитували як свідка та роз’яснили йому право на відмову від самовикриття. Однак під час слідчих експериментів Реут розповів деталі, які може знати тільки безпосередній учасник подій, зокрема точне місцерозташування трупа.

Реут розповів, що 3 липня отримав від Жиковича завдання виїхати до Березовської, якій «може загрожувати фізична розправа зі сторони третій осіб». Реут переконує, що не знав про намір Жиковича вбити жінку. За його словами, на під’їзді до Березовської, Жикович дістав пістолет Макарова, перероблений з глушником, та сховав під килимок у машині. За словами Реута, він переконував Жиковича, що жінку краще десь сховати, але той відповів, що зброя — «це на всяк випадок», для залякування Березовської.

Підозрювана жінкаІнтерпол

Далі, за словами Реута, за командою озброєного Жиковича, жінку вивезли до лісосмуги. Там Жикович, мовляв, заспокоював жінку, і паралельно жестикулював Реуту, аби той вистрелив у неї. Після відмови, за словами Реута, Жикович забрав у нього пістолет і сам вистрілив у потилицю жінки. А потім вистрілив у тіло ще три рази і наказав Реуту копати яму.

Реут стверджував, що Жикович викинув знаряддя вбивства — пістолет — та особисті речі вбитої у водойму на території Бучанського району.

Реут запевняє, що готовий співпрацювати зі слідством: «Так, я вбивав людей на війні, але я тоді знищував противника. Я давав присягу захищати Україну та український народ. І ніколи в життя не скоїв би такого. І у мене не було такого мотиву. А у Жиковича був».

Вдома у Реута провели обшуки, вилучили кілька видів зброїв, набої, а у його машині BMW X3 знайшли низку номерних знаків — українських та іноземних. На думку слідства, їх могли використовувати для конспірації. Реут сказав, що користувався машиною у службових цілях, де треба було міняти номери. А знайдена у нього зброя була зареєстрованою.

Суд відправив обох підозрюваний під варту на два місяці без визначення розміру застави. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Офіс генпрокурора оголосив, що вся наявна інформація передана слідчим органам Князівства Монако, де правоохоронні органи оголосили Березовську в міжнародний розшук. Українські правоохоронці також встановлюють замовників та інших можливих причетних до замаху у Монако.