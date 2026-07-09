Печерський районний суд Києва 9 липня взяв під варту співробітника Головного управління розвідки Міноборони Владислава Реута без права внесення застави. Чоловік перебуватиме у СІЗО до 1 вересня 2026 року. Його підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. За даними слідства, саме вона встановила вибухівку біля одного з будинків у Монако, внаслідок чого було поранено трьох людей, серед яких підсанкційний бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Потім жінка повернулась в Україну, де згодом її знайшли мертвою.

Про обрання запобіжного заходу для Реута із зали суду повідомив кореспондент Суспільного.

У справі про вбивство Березовської окрім Реута є ще один підозрюваний — експоліцейський Віталій Жикович. Його ім’я перед судовим засіданням про обрання запобіжного заходу працівнику ГУР МО нам у коментарі назвав адвокат Анатолій Іванов.

За його словами, Жикович у 2014 році був у “Правому Секторі”, у 2022-му добровільно долучився до тероборони, а потім служив у СБУ, але згодом був звільнений. Іванов зауважив, що його підзахисний своєї провини не визнає.

“З матеріалів справи виходить, що спочатку інший підозрюваний Владислав Реут зізнався у вбивстві (Анастасії — ред.) Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович”, — сказав адвокат.

Також він підтвердив, що Реут і Жикович знайомі між собою, адже, мовляв, обидва “працювали на захист України”.

Окрім цього Іванов стверджував, що підвальне приміщення у будинку його клієнта, про яке правоохоронці повідомили як про можливу “кімнату тортур” використовувалось родиною Жиковичей як укриття під час обстрілів з боку РФ, а сокира і лопата, які демонстрували на відео правоохоронці потрібні були, щоб “відкопатись”, у разі руйнування будівлі в разі влучання.

Обрання запобіжного заходу для Реута

Під час засідання суду прокурор заявив, що правоохоронці почали розслідування вбивства із прийняття від Реута добровільної заяви про вчинення злочину. Той, за його твердженням, під час слідчих експериментів розповів деталі, які може знати тільки безпосередній учасник подій, зокрема точне місцерозташування тіла Березовської. Йдеться про селище Юрів у Бучанському районі Київщини.

Отже, сторона обвинувачення клопотала про взяття Реута під варту без альтернативи застави, обґрунтовуючи це тим, що підозрюваний може переховуватися від слідства, впливати на свідків, а також знищувати або ж спотворювати докази.

Адвокат Реута заявляв, що той, надаючи свідчення правоохоронцям, через відчуття загрози своєму життю і загрози від Жиковича, свідомо себе обмовив.

Сам підозрюваний заперечив, що стріляв у Березовську, але визнав, що раніше вбивав людей, але, мовляв, це було “на війні”. Також він заявив, що саме Жикович стріляв у жінку. За його твердженням, загалом пострілів було чотири, а перший — у потилицю.

Потім, за його словами, його знайомий скомандував йти та копати могилу, а лопату, мовляв, він “завжди возить із собою в машині”.

На останок Реут заявив про готовність пройти поліграф, аби правоохоронці переконались у достовірності його слів.

Згодом Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської, Віталію Жиковичу.

Суд взяв Віталія Жиковича під вартою, без можливості внесення застави. Про цей запобіжний захід клопотали прокурори.