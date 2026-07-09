Сьогодні, 9 липня, вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Благодатне Благодатненської громади Первомайського району місцеві жителі виявили у річці Корабельна тіло чоловіка.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники дістали загиблого з води. Тіло знаходилося приблизно за 5 метрів від берега на поверхні водойми.

Наразі всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляло Інше ТВ, протягом півріччя на Миколаївщині потонуло 11 людей.