Лише за останні дві доби на водоймах Миколаївщини потонули двоє людей, повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, під час купання в акваторії Бузького лиману у Миколаєві зник 17-річний юнак. Пошуково-рятувальні роботи тривали до темної пори доби, але це не дало результату. Наступного ранку водолази 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України виявили тіло загиблого хлопця та підняли на поверхню.

Не оминула трагедія і м. Вознесенськ. Там під час відпочинку на р. Південний Буг зник 41-річний чоловік. Надзвичайники вилучили тіло загиблого з води, яке знаходилось на відстані 15 метрів від берега.

Це не поодинокі випадки. Від початку 2026 року на водоймах області вже сталося 15 надзвичайних подій. Потонули 11 людей, серед яких 1 дитина. Водночас рятувальникам вдалося врятувати 8 людей, у тому числі 3 дітей.

Щоб уникнути трагедії, візьміть до уваги елементарні правила.