Президент Зеленський прибув з візитом до Ірландії. Про це він повідомив у соцмережах.

-Прибув в Ірландію. Візьму участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також зустрінусь із Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери.