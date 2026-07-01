Влада Зімбабве продовжує системну боротьбу з вербувальниками, які залучають громадян до війни проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Наприкінці червня 2026 року правоохоронці Зімбабве затримали чергового рекрутера Едварда Качінгве під час спроби вивезти найманців.

Раніше того ж місяця контррозвідка заарештувала російського куратора Леоніда Кофтова, а в березні перехопила групу жертв трафікінгу в аеропорту Хараре разом з вербувальниками.

Активізація дій влади відбулася після підтвердження загибелі 18 громадян Зімбабве на війні проти України, ще понад 60 досі залишаються заручниками в зоні бойових дій.

“Подібну рішучу позицію демонструють й інші країни Глобального Півдня”, – наголошують у ЦПД.

Кенія ліквідувала сотні підставних агентств і затримала російського дипломата-вербувальника, а Непал, Перу, Казахстан, Узбекистан та інші країни порушили сотні справ за статтями про найманство й торгівлю людьми.

У Центрі нагадують, що Кремль намагається компенсувати втрати на фронті за рахунок іноземців, заманюючи їх фейковим працевлаштуванням, а потім позбавляючи документів і зв’язку та кидаючи непідготовленими у “м’ясні штурми”.

Наразі вже ідентифіковано понад 28 тисяч завербованих іноземців у лавах окупаційних військ.