Прем’єр-міністр Ірландії, яка сьогодні перебирає головування у Раді ЄС, Міхал Мартін припустив, що Україна може вступити до ЄС навіть під час війни з росією, про що заявив у програмі RTÉ “Ranking Ireland”, пише УНН.

Коли Мартіна запитали про Україну, він сказав, що розділи переговорів щодо вступу України до ЄС були відкриті. Він сказав, що перспектива членства в ЄС для них є пріоритетом.

Він сказав, що “членство України в ЄС все ще може відбутися, поки країна перебуває у стані війни”.

Мартін сказав, що переговори будуть проводитися на основі заслуг, і що переговори будуть просуватися, але додав: “Ми хочемо, щоб війна закінчилася”.

“Кількість людей, які там гинуть, досить шокує та жахає”, – додав він.

Він сказав, що Ірландія рішуче підтримує всі пакети санкцій проти росії.

Очікується, що сьогодні в Дубліні буде присутній Президент України Володимир Зеленський у межах церемонії початку головування Ірландії у Раді ЄС.