Україна просить своїх партнерів з Європейського Союзу спрямувати 6,6 мільярда євро (7,5 мільярда доларів США), доступних у рамках Європейського фонду миру, на військову допомогу, щоб скористатися тим, що вона розглядає як шести-дев’ятимісячне «вікно можливостей» на полі бою.

Загальні потреби України в обороні оцінюються приблизно в 136 мільярдів євро цього року, причому український бюджет покриває близько 53 мільярдів євро з цієї суми, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у листі, з яким ознайомилося агентство Reuters.



Цього року Україна отримає близько 28,3 мільярда євро на оборонні цілі з кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, але навіть з урахуванням цього та власного фінансування Києва, «суттєві» потреби у фінансуванні оборони залишаються незадоволеними, зазначив Федоров у листі від 26 червня.

Кошти в рамках EPF можуть стати «одним із найвпливовіших європейських внесків в оборонні зусилля України цього року, але лише за умови, що ці ресурси будуть спрямовані туди, де вони можуть створити найбільший та найнегайніший військовий ефект», – сказав він.

Цього року просування Росії сповільнилося, Україна здійснила успішні контратаки на деяких ділянках лінії фронту та використала свої атаки середньої та далекої дальності на російській території, щоб порушити логістику Москви та обмежити її доходи від нафти.



Окремо Федоров заявив на прес-конференції 17 червня, що він ​домагається додаткових 20 мільярдів доларів військового фінансування від Контактної групи з питань оборони України — альянсу з 50 країн, також відомого як ⁠група Рамштайн, ​який надає допомогу Україні — на додаток до 40 мільярдів доларів, які вже виділені.