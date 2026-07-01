30 червня метеорологічні станції Миколаївської області зареєстрували нові добові максимуми температури повітря.

Про це повідомляє Миколаївський гідрометцентр, передає Інше ТВ.

Зокрема, найвища температура повітря зафіксована в Миколаєві – 38,3°С (попередній рекорд в цей день – 35,4°С у 1963 р.), найнижча – 33,9°С – у Первомайську.

Перевищення попередніх рекордних значень для цієї дати становило від 1,3°С до 2,9°С. Це ще раз підтверджує, що область перебуває під впливом дуже спекотної повітряної маси.

Такі високі температури становлять небезпеку для здоров’я людей, підвищують ризик виникнення пожеж в екосистемах та створюють додаткове навантаження на довкілля.

Бережіть себе, уникайте тривалого перебування на сонці в найспекотніші години, дотримуйтеся питного режиму.

Як повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, в третій декаді червня панувала спекотна та суха погода, яка спричинила стрімку витрату продуктивної вологи. Як наслідок, верхні родючі шари охоплені ґрунтовою засухою. На кінець червня бездощовий період налічує від 12 до 23 днів, в Баштанці – 7 днів. На фоні високих температур повітря на посівах технічних культур спостерігається втрата тургору в денні години.

Середня декадна температура повітря була на 3.0-4.6º вище від норми та становила 24.0-26.6°.

За період 1994-2025 роки такі та вищі середньодобові температури повітря в Первомайську, Вознесенську, Снігурівці та Березанці відмічалися – в 2009, 2016 2017 та 2021р, а в Миколаєві, Баштанці та Очакові – вперше.

Максимальна температура повітря в останній найжаркіший день декади підвищувалась до 34-38°. Із температурою 30° та вище налічувалося 4-10 днів, а з температурою 35° та вище – 1-3 дні за винятком Первомайська.Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 13-17° .

Поверхня ґрунту вночі охолоджувалася до 12-16°. В денні години поверхня ґрунту нагрівалася до 62-69°.

Опади майже на всій частині території області опади не спостерігалися. Лише в Баштанці 23 червня відмічалася злива локального характеру, кількість опадів склала 8 мм (29% декадної норми).

Відносна вологість повітря, середня за декаду, становила 47-57%. Впродовж 3-8 днів відмічалося зниження відносної вологості повітря до 30% та нижче (за винятком Первомайська).

З суховіями налічувалося 3-8 днів.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 червня температура повітря на Миколаївщині перевищила багаторічну норму