29 червня у Миколаєві зберігалася аномальна спека.

За даними спостережень, середньодобова температура повітря склала +28,2°C, що на 3,2°C вище за середньобагаторічну норму.

Про це повідомляє Миколаївський гідрометцентр, передає Інше ТВ.

На метеорологічних станціях Вознесенськ та Березанка зафіксовано перевищення попередніх максимальних температур для 29 червня на 0,4–1,6°C.

Відносна вологість повітря у денні години в Миколаєві знижувалася до 24%, а середня за добу становила 41%. За даними метеорологічних станцій Миколаївської області, мінімальна відносна вологість повітря вдень становила 18–38%.

Бездощовий період у Миколаєві вже триває 12 днів, що разом зі спекою та низькою вологістю повітря сприяє підвищенню пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, послаблення спеки очікується з 4 липня.

Як повідомляло Інше ТВ, 28 червня розпечене африканське повітря дісталося Миколаївщини – що прогнозують синоптики