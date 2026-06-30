Головне управління ДПС у Миколаївській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері обігу пального, на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Дотримання встановлених правил є запорукою легальної діяльності бізнесу, сприяє прозорому веденню господарської діяльності та дозволяє уникнути фінансових санкцій і порушень вимог податкового законодавства.

Насамперед, здійснення оптової торгівлі пальним можливе лише за наявності відповідної ліцензії на оптову торгівлю пальним. Для провадження роздрібної торгівлі необхідно отримати ліцензію на роздрібну торгівлю пальним.

Водночас законодавством передбачено виняток: реалізація пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно може здійснюватися без отримання ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю, а також без ліцензії на зберігання пального.

Податківці наголошують, що ліцензія оформлюється окремо на кожне місце провадження діяльності. Так, для оптової торгівлі ліцензія видається на кожне місце торгівлі пальним. У разі відсутності такого місця ліцензія оформлюється за місцезнаходженням суб’єкта господарювання або постійного представництва нерезидента.

Для роздрібної торгівлі ліцензія необхідна на кожну автозаправну станцію, автогазозаправну станцію чи інший об’єкт, через який здійснюється реалізація пального кінцевим споживачам.

Окрему увагу слід приділити вимогам щодо місць здійснення торгівлі. Оптова та роздрібна торгівля пальним дозволяється виключно через офіційно визначені місця торгівлі. При цьому оптова торгівля без наявності фізичного місця торгівлі можлива лише зі складу або транспортного засобу, де пальне зберігається та відпускається ліцензованим суб’єктом господарювання.

Щодо роздрібної реалізації, то продаж пального здійснюється через автозаправні станції, автогазозаправні станції, спеціалізовані пункти продажу та магазини. Водночас законодавством передбачено можливість продажу скрапленого газу в балонах для побутових потреб населення з мобільних транспортних засобів за умови дотримання визначених вимог. Зокрема, суб’єкт господарювання повинен мати ліцензоване місце роздрібної торгівлі, відомості про транспортний засіб мають бути внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, а розрахункові операції повинні проводитися через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області нагадують, що дотримання вимог законодавства у сфері обігу пального є обов’язком кожного суб’єкта господарювання та сприяє створенню рівних умов ведення бізнесу на ринку.

Довідково: основні вимоги щодо виробництва, зберігання та обігу пального визначено статтею 29 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».