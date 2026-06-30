До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,8 млрд євро від Європейського Союзу.

Про це пише Офіційний ТГ-канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки.

Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб — виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро.