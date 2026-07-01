Сьогодні на одній з ділянок трамвайної колії було зафіксовано викривлення рейок через аномальну спеку.

Це природне явище, адже під дією спеки метал розширюється, що може призводити до деформації колії.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Працівники служби колії КП «Миколаївелектротранс» оперативно виїхали на місце, виконали необхідні ремонтні роботи та усунули викривлення у найкоротші терміни.

У спекотний період стан трамвайної інфраструктури перебуває під посиленим контролем задля безпеки пасажирів.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині вчора зафіксовані нові температурні рекорди